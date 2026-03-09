Villa Pamphili, disposta perizia psichiatrica per Francis Kaufmann

La presidente della prima Corte d’Assise di Roma ha disposto una perizia psichiatrica per Francis Kaufmann, noto anche con l’alias Rexal Ford, imputato per il duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, di appena 11 mesi. Il delitto è avvenuto nel giugno del 2025 all’interno di Villa Pamphili, uno dei principali parchi della Capitale, dove furono ritrovati i corpi della donna e della bambina, in un caso che suscitò forte impressione nell’opinione pubblica.

La decisione della corte mira ad accertare le condizioni psichiche dell’imputato al momento dei fatti e la sua eventuale capacità di intendere e di volere. L’incarico è stato affidato a uno psichiatra forense nominato dal collegio giudicante, che dovrà analizzare la documentazione disponibile, esaminare Kaufmann e valutare eventuali elementi utili alla ricostruzione del suo stato mentale.

Il consulente incaricato dovrà depositare la relazione medica entro il 15 aprile. Successivamente, l’elaborato peritale sarà oggetto di discussione in aula il 21 aprile, nel contraddittorio tra accusa, difesa e parti civili, che potranno presentare osservazioni o eventuali consulenze tecniche di parte.

Nel frattempo, il processo proseguirà secondo il calendario già stabilito dalla Corte d’Assise, con le prossime udienze dedicate all’esame dei testimoni e all’acquisizione di ulteriori elementi probatori utili alla ricostruzione dei fatti. La perizia psichiatrica rappresenta uno dei passaggi chiave del procedimento, destinato a incidere sulla valutazione della responsabilità penale dell’imputato.

Investigatrice: “Corpi posizionati distanti per depistarci”

“Venimmo attivati dalla squadra mobile subito dopo il ritrovamento del cadavere della bambina. Mentre ero al telefono con il funzionario della mobile, venne comunicato, proprio in quel momento che era stato ritrovato a una distanza di circa 400 metri il corpo di una donna. Mentre quello della bambina era ben conservato, in mezzo ai cespugli, quello della donna adulta era in avanzato stato di decomposizione. La distanza tra i due cadaveri era, in quella che in gergo tecnico si chiama ‘teatro del crimine’ oltremodo sospetta, nel senso che il responsabile degli omicidi voleva depistare le indagini evitando una rapida identificazione delle due vittime”. Così la funzionaria del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, ascoltata come testimone dalla prima Corte d’Assise di Roma, dove è in corso l’udienza del processo per il duplice omicidi di Villa Pamphili. Imputato per l’omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda è Francis Kaufmann, alias Rexal Ford. L’investigatrice ha poi aggiunto che “durante il sopralluogo, una signora contattò il numero unico per le emergenze, il 112, e disse che la sera prima il figlio aveva chiamato il Nue per riferire che aveva notato un uomo, che sembrava essere un turista tenere una bambina in braccio che piangeva”. Il testo della trascrizione della telefonata è stato mostrato in aula.