Si stringe il cerchio di inquirenti e investigatori intorno all’uomo che era in compagnia di madre e figlia trovate morte sabato scorso a Villa Pamphili a Roma. Sembra per il momento promettente una pista battuta dalla polizia, ma su cui viene mantenuto il più stretto riserbo, che potrebbe portare a breve giro a dare un nome alla donna e alla bambina, che secondo l’autopsia potrebbe essere stata strangolata. L’uomo è ricercato per duplice omicidio aggravato, anche se la donna non mostrerebbe segni evidenti di morte violenta.

Sono al vaglio degli investigatori della Squadra Mobile della questura di Roma alcune segnalazioni giunte da alcune associazioni di volontariato che potrebbero aver fornito elementi utili alla identificazione delle due.

La speranza di identificare madre e figlia neonata, trovate cadaveri a villa Pamphili a Roma, è appesa a quattro tatuaggi diffusi dalla polizia.

I testimoni utili per trovare l’uomo

In base a una ricostruzione degli inquirenti, ancora tutta da verificare, il compagno della donna, presente con lei e la bambina nel parco, avrebbe potuto agire in preda al panico strangolando la piccola. Il corpo della bambina, secondo quanto riferito dal medico legale, presenta evidenti segni di strangolamento.

Le indagini si stanno concentrando anche su alcune testimonianze ritenute attendibili. Tre ragazzi avrebbero visto un uomo con un cappellino a visiera che teneva in braccio una bambina, una donna ha confermato di aver osservato la stessa scena dall’auto. Questi elementi sono ora al vaglio della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica, impegnate in un nuovo sopralluogo a Villa Pamphili alla ricerca di ulteriori prove. Gli investigatori stanno esaminando i casi di suicidio in Italia avvenuti nelle ore successive al ritrovamento dei corpi. Non si può escludere il fatto che l’uomo responsabile dell’omicidio della bimba possa essersi tolto la vita.

