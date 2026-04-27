Milano, accoltellato in strada: grave un 14enne

Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato nella serata di domenica, intorno alle 21.20 in via Carlo Amoretti, a Quarto Oggiaro, quartiere di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi di Areu 118 e i carabinieri. Secondo le prime informazioni, il ragazzo sarebbe stato colpito ripetutamente in diverse parti del corpo. Il minorenne è stato trasportato in gravi condizioni all’Ospedale Niguarda dove è tuttora ricoverato. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Ad aggredirlo un gruppo di persone

Sul posto, alla stazione Fs di Quarto Oggiaro, sono intervenuti i carabinieri della Stazione Milano Musocco. Poco prima era stato aggredito il 14enne italiano, di origine egiziana da un gruppo di persone al momento non identificate. Nel corso dell’aggressione, il 14enne ha riportato ferite lacero contuse alla schiena e alla testa, verosimilmente causati con dei cocci di bottiglia. Il gruppo si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Il minore è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Niguarda non in pericolo di vita.