Milano, tram senza passeggeri esce da binari: bullone su rotaie

Un tram senza passeggeri e diretto in deposito è slittato dai binari ieri sera a Milano intorno alle 22 uscendo nella tratta in curva tra via Galvani e via Filzi nei pressi della stazione Centrale. A causare il deragliamento, come confermato da Atm, un bullone sulle rotaie: a bordo del mezzo non c’era nessun altro oltre all’autista che non è rimasto ferito anche perché il mezzo andava a una velocità molto ridotta. L’incidente arriva a una settimana dal deragliamento del tram 9 che ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di 48.