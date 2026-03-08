Home > Cronaca > Roma, fanno confusione sotto casa sua: 35enne scendee stacca un dito a morsi ad uno di loro

La notte scorsa, a Torvajanica, alle porte di Roma, un uomo del posto, sceso in strada per allontanare alcuni individui in evidente stato di ebbrezza che disturbavano sotto la sua casa, è rimasto coinvolto in una violenta colluttazione aggredendo un altro uomo, di origini straniere, provocandogli una grave ferita alla mano sinistra: con un morso, infatti, gli avrebbe staccato la parte finale del dito anulare.

La vittima, immediatamente soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata in codice giallo presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Camillo di Roma, dove è stata affidata alle cure dei sanitari. Non risulta in pericolo di vita.

I Carabinieri della Stazione di Torvaianica, con il supporto di quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pomezia, ricostruita la dinamica dei fatti e raccolti gli elementi necessari, hanno denunciato il presunto responsabile, un uomo di 35 anni, incensurato, residente a Torvaianica per lesioni personali aggravate.