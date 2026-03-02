Tram deragliato a Milano, i rilievi tecnici sul luogo dell'incidente

Lunedì mattina sono stati effettuati i rilievi tecnici dalla squadra controllo esercizio superficie di Atm in viale Vittorio Veneto, dove venerdì è deragliato il tram 9, provocando la morte di due persone e il ferimento di altre 48. Nel frattempo, l’autista è indagato per disastro ferroviario e sono in corso perquisizioni nella sede Atm di via Monte Rosa a Milano ed è stata sequestrata la documentazione tecnica relativa al Tramlink di ultima generazione e le comunicazioni fra il mezzo della flotta e la centrale operativa di quel pomeriggio.