Tram deragliato a Milano, l’autista indagato per disastro ferroviario

È indagato per disastro ferroviario il conducente del tram numero 9 che venerdì pomeriggio è deragliato e finito contro un palazzo a Milano in viale Vittorio Veneto provocando due morti e 48 feriti. È l’ipotesi di reato contenuta nella prima informativa inviata dalla polizia locale questa mattina alla pm Elisa Calanducci che coordina le indagini con il Procuratore Marcello Viola e l’aggiunta Alessandra Dolci che guida pro-tempore il sesto dipartimento della Procura ‘Tutela della salute, dell’ambiente e del lavoro’.

Perquisizioni in Atm, sequestrate comunicazioni con centrale operativa

Da questa mattina sono in corso perquisizioni nella sede Atm di via Monte Rosa a Milano nell’inchiesta sul deragliamento del tram della linea numero 9. Gli agenti della polizia locale, diretti dal comandante Gianluca Mirabelli, si sono presentati negli uffici dell’Azienda dei Trasporti Milanesi per eseguire un decreto di sequestro di documentazione tecnica relativa al Tramlink di ultima generazione e le comunicazioni fra il mezzo della flotta e la centrale operativa Atm di quel pomeriggio.

Sala: “Mezzo nuovo o vecchio non conta se causa è stato malore”

“Sono stato al Policlinico a trovare due codici rossi, ma la situazione è rassicurante. A oggi rimaniamo alle dichiarazioni del conducente, che ha detto che si è sentito male. Però ovviamente in casi del genere ci devono essere delle indagini e vedremo cosa risulterà dalle indagini stesse”. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, sull’incidente al tram della linea 9, che venerdì scorso ha causato due morti e decine di feriti, parlando ieri a margine del premio Bagutta. Sul fatto che il tram fosse nuovo, e sulla mancata entrata in funzione del cosiddetto ‘pulsante dell’uomo morto’, il sindaco ha chiarito: “Se è stato veramente un malore, un tram nuovo, vecchio, conta poco. Mentre sul sistema di bloccaggio automatico uno può anche appoggiarsi, e quindi non lo so. È meglio non fare ipotesi, la polizia locale sta collaborando anche su mia indicazione precisa con la magistratura per capire, per le vittime ma anche per la sicurezza dei cittadini, le cause di questo incidente”, ha spiegato Sala, che parlando degli sfollati dal palazzo colpito dal mezzo fuori controllo ha precisato che “al momento sono in albergo, ma certamente verranno tutelati. Ora rivedremo con calma il tutto, ma garantisco che ce ne prenderemo cura”.