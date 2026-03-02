Napoli capitale europea dello Sport 2026, la firma della targa d'argento nell'Albergo dei Poveri

“Nel 2026 Napoli sarà protagonista nello sport con tanti eventi nazionali e internazionali tra i quali il Giro d’Italia, la partita inaugurale dei Campionati europei di volley a piazza del Plebiscito e tanti eventi per un anno di sport diffuso per la formazione dei giovani”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine della cerimonia della firma della Targa d’Argento nell’Alberto dei Poveri con la consegna delle bandiere che sanciscono l’impegno della città nel panorama sportivo internazionale.