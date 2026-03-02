Milano, presidio iraniani sotto consolato Usa: tensione con manifestante pro Pal

Alcune centinaia di attivisti dell’associazione Italia-Iran hanno manifestato sotto il consolato degli Stati Uniti per ringraziare dell’intervento militare il presidente Donal Trump, tra loro anche l’eurodeputata della Lega Silvia Sardone e il deputato di FdI Riccardo Decorato. Durante il presidio è stata duramente contestata l’attivista pro-Pal Gabriella Grasso, arrivata in piazza Stati Uniti d’America con una bandiera palestinese. Solo l’intervento delle forze dell’ordine ha impedito il contatto tra manifestanti. “Terrorista“, gli è stato urlato dal presidio che ha iniziato a inneggiare al presidente israeliano Benjamin Netanyahu. “Io rappresento l’anticolonialismo e i popoli vittime di genocidio. Se a questa gente non fa piacere traetene le vostre conclusioni“, ha detto l’attivista pro-Palestina prima di lasciare la piazza.