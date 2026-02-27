Tram deragliato a Milano, Sala: "Autista molto esperto, il mezzo è nuovo"

Il sindaco di Milano Beppe Sala parla con i giornalisti dopo il tragico incidente avvenuto in viale Vittorio Veneto nel quale sono morte due persone. “Il mezzo è nuovo, il conducente è molto esperto, in servizio da solo un’ora. La cosa un po’ particolare è che lì c’è una fermata che è stata saltata. E quindi aggiunge un elemento di più a quello che è successo. Ci saranno indagini, è inutile che mi metta io a fare ipotesi“, ha detto il primo cittadino.

Nel pomeriggio di giovedì il tram della linea 9 è deragliato schiantandosi contro un palazzo e causando morti e feriti. “Lavori sui binari? No, la dinamica è abbastanza chiara. Il tram arrivava in velocità. Malore? E’ una delle ipotesi che si possono immaginare, io non posso dirlo. Il conducente in questo momento è in ospedale in buone condizioni e verrà sentito. Le vittime sono un residente italiano di Abbiategrasso del ’66 e un immigrato di cui non ho ancora indicazioni. Uno stava attraversando la strada, l’altro era sul mezzo”, ha aggiunto Sala.