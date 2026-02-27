Tram deragliato a Milano, il momento dell'incidente ripreso da una dashcam

Una dashcam di una vettura ha ripreso il drammatico momento del deragliamento di un tram della linea 9 a Milano, in viale Vittorio Veneto nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio. Le immagini hanno fatto in poche ore il giro dei social. Nell’incidente sono morte due persone e oltre 30 sono rimaste ferite. “Da quello che ci risulta la dinamica è abbastanza chiara: il Tram arrivava in velocità. La cosa strana è che c’era una fermata prima” che non è stata effettuata, ha spiegato il sindaco di Milano, Beppe Sala.