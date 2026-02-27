Ripreso da telecamere mentre rapina anziana a Milano: arrestato egiziano

La Polizia di Stato di Milano ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino egiziano di 26 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato del reato di rapina ai danni donne anziane.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova, durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio, lunedì pomeriggio, hanno notato l’uomo in via Santa Rita da Cascia angolo via Watt nei pressi della fermata dei mezzi pubblici, il quale si aggirava con fare sospetto prestando particolare attenzione a persone anziane in transito.

I poliziotti hanno riscontrato le caratteristiche somatiche e l’abbigliamento indossato dall’uomo compatibili con quelli immortalati nei filmati di videosorveglianza riconducibili a tre rapine commesse nel mese di gennaio ai danni di donne di 70, 67 e 77 anni, rispettivamente sabato 17 gennaio in via Foppa, lunedì 26 in piazza Napoli e giovedì 29 gennaio in via Bezzi.