Crans-Montana: oggi al Cto di Torino 15enne ferita nel rogo

È arrivata oggi 26 febbraio al Cto di Torino Elsa, 15 anni, tra i feriti del rogo di Capodanno nel locale Le Constellation a Crans Montana, in Svizzera.

La ragazza, originaria di Biella, è ora al Cto, centro di riferimento per le grandi ustioni, dopo essere stata in ospedale a Zurigo dalla notte della strage, nella quale aveva riportato ustioni sul 60% del corpo. La giovane, a Zurigo, è stata sottoposta a diversi interventi molto delicati. L’evoluzione positiva del suo quadro clinico e il risveglio avvenuto alla fine del mese di gennaio hanno reso possibile il suo trasferimento in Italia.

La 15enne ha al momento ustioni di secondo e terzo grado sul 55% della superficie corporea ed è al momento ricoverata nella terapia subintensiva del Centro grandi ustionati del Cto di Torino.

“Elsa è arrivata in elicottero da Zurigo, la cosa positiva è che è scesa sorridendo – ha affermato Massimo Navissano, direttore del Centro grandi ustionati del Cto – È accompagnata dalla mamma, ha superato la fase iniziale acuta e respira autonomamente”.

La madre: “È contenta di essere tornata in Italia”

“Mia figlia sta bene, è sorridente, è contenta di essere tornata in Italia perché questo per lei significa avere gli amici a portata di mano. E poi può ricominciare il percorso scolastico, non vedeva l’ora”. A dirlo è la madre della 15enne.

“Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicine, abbiamo ricevuto davvero tanto affetto – ha aggiunto – anche a Zurigo dagli italiani che sono all’estero. È stato emozionante”.

Ricordando la notte di Capodanno, la madre di Elsa la descrive come “un orrore, un inferno che non abbiamo superato. Lo sarà veramente quando tutti i ragazzi, i suoi amici che sono al Niguarda e gli altri ragazzi che non conosciamo personalmente, riusciranno a uscire da questo inferno. Siamo molto vicini a tutti, si è creata una grossa famiglia anche con i genitori e pensiamo molto a tutti i genitori che hanno vissuto la nostra esperienza. Questo ci ha unito tanto, il dolore unisce tante volte più di tutto il resto”.