Bimbo morto dopo trapianto, gli infermieri: “Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda e calda”

Quando il contenitore con il cuore destinato al piccolo Domenico fu aperto, l’organo apparve completamente congelato, “trasformato in un unico blocco di ghiaccio”. È quanto riporta Repubblica, che riferisce la testimonianza resa ai pm da tre infermieri presenti in sala operatoria al momento dell’arrivo del cuore proveniente da Bolzano. Un passaggio cruciale, ricostruito ora dagli inquirenti, che stanno cercando di chiarire ogni fase della catena di conservazione e trasporto dell’organo.

Secondo le dichiarazioni raccolte, il personale sanitario si sarebbe immediatamente reso conto delle condizioni critiche del cuore e sarebbero stati effettuati tentativi per valutarne la possibilità di utilizzo. Preso atto dell’esito, il primario Guido Oppido avrebbe deciso di procedere comunque al trapianto sul piccolo Domenico, motivando la scelta con la “assenza di alternative”. Una decisione estremamente delicata, maturata in un contesto di emergenza clinica e di tempo limitato, che ora rappresenta uno degli elementi centrali dell’inchiesta.

Omicidio colposo

Le testimonianze sono attualmente al vaglio del pm Giuseppe Tittaferrante, titolare delle indagini insieme al procuratore aggiunto Antonio Ricci. Il fascicolo aperto ipotizza il reato di omicidio colposo e punta a verificare eventuali responsabilità, sia sul piano medico sia su quello organizzativo, incluse le procedure di preservazione dell’organo e il rispetto dei protocolli previsti per i trapianti. Gli accertamenti mirano a stabilire se il danneggiamento del cuore possa essere avvenuto durante il trasporto, nella fase di conservazione o in altri passaggi precedenti all’arrivo in ospedale. Un’indagine complessa, che si muove tra perizie tecniche, analisi documentali e audizioni del personale coinvolto, con l’obiettivo di fare piena luce su una vicenda che ha profondamente colpito l’opinione pubblica.

Gli ispettori del ministero all’ospedale di Bolzano

Sono arrivati nel primo pomeriggio di ieri intanto gli ispettori inviati dal ministero della Salute all’ospedale di Bolzano con l’obiettivo di ascoltare il personale in merito alle procedure messe in pratica per l’espianto e la conservazione del cuore, poi danneggiatosi, destinato al trapianto sul piccolo Domenico al Monaldi di Napoli. Il lavoro degli ispettori proseguirà anche oggi. Due giorni fa al San Maurizio si erano recati i carabinieri del Nas di Trento.