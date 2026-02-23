Bimbo morto dopo trapianto di cuore, l’inchiesta a Napoli si allarga: sono 7 gli indagati

Sale a 7 il numero degli indagati per la morte del piccolo Domenico. Una dirigente medica dell’ospedale Monaldi, dove il bambino è deceduto sabato mattina, si aggiunge ai 6 che avevano già ricevuto l’avviso di garanzia si è aggiunta una dirigente medica dell’ospedale Monaldi. Per tutti la procura di Napoli ha riformulato il reato in omicidio colposo.

Il legale: “Da Monaldi cartella clinica incompleta“

“Dalla cartellina clinica di Domenico che ci ha inviato il Monaldi manca il diario di perfusione, ossia il tracciato della circolazione extracorporea che dimostrerebbe il momento esatto in cui al bambino è stato tolto il suo cuore, prima di impiantare quello danneggiato”, aveva denunciato domenica Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico, spiegando inoltre che “le varie fasi sono descritte cronologicamente ma manca il minutaggio preciso, che sarebbe necessario per comprendere il succedersi degli eventi”.