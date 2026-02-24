Verona, un morto e tre feriti in esplosione palazzina Negrar: le immagini dell'edificio crollato

È di un morto e tre feriti il primo bilancio dell’esplosione avvenuta martedì in una palazzina di tre piani, poi crollata, in via Settarine a Prun di Negrar, in provincia di Verona. L’intervento dei vigili del fuoco veronesi, iniziato alle 17.45 di martedì, è ancora in corso e vede impegnate le squadre operative del comando con due autopompe, un’autoscale e carro fari coordinate dal funzionario di guardia. Tre persone, due uomini e una donna, sono state estratte dalle macerie e sono ferite. La quarta persona, un uomo, è stata estratta alle 19 ed era già morto. Per lui, il medico del 118 ha potuto solo constatare il decesso.