Famiglia nel bosco, sindaco: “7.500 euro mese per ospitare bimbi e madre”

“Nessun progetto è stato presentato al Comune per l’approvazione”. Lo ha dichiarato oggi a LaPresse il sindaco di Palmoli, Giuseppe Rosario Masciulli, confermando che i lavori di ristrutturazione non sono ancora partiti nel nel capanno che in un bosco accoglieva Nathan Trevillon e Catherine Birmingham con i tre figli, due gemelli di 6 anni e una bimba di 8, che vivevano senza elettricità, senza servizi igienici e senza riscaldamento a metano o elettrico, e con una istruzione familiare fornita ai piccoli dalla madre. Per queste ragioni è stata sospesa la responsabilità genitoriale alla coppia e il 20 novembre scorso i piccoli sono stati allontanati dai genitori, ospitati in una casa-famiglia a Vasto (Chieti). Ai genitori è stato chiesto, più volte, di adeguare l’abitazione in cui risiedevano nel bosco, ristrutturandola e soprattutto dotandola di servizi igienici. Intanto, la coppia vive in un casale fornito gratuitamente da un imprenditore di Ortona (Chieti).

Il sindaco di Palmoli: “Il Comune è in difficoltà”

Il primo cittadino di Palmoli ha inoltre spiegato che “il Comune ha speso circa 7.500 euro al mese per l’ospitalità dei minori e della madre; costi finora coperti con contributi regionali”. “Palmoli – ha proseguito Masciulli – conta 850 abitanti e qualora il collocamento in casa-famiglia si dovesse protrarre, ancora a lungo, il nostro Comune potrebbe trovarsi ad affrontare gravi problemi di natura finanziaria”. La mancata presentazione di un progetto di ristrutturazione della prima residenza della famiglia anglo-australiana e l’intervento di recupero dell’immobile allungheranno i tempi del soggiorno dei piccoli nella struttura frentana per minori e preoccupa non poco l’amministratore locale che sta cercando delle soluzioni, ma per il momento “non si può fare nulla perché il collocamento è stato disposto dall’Autorità Giudiziaria e il Comune, per legge, è tenuto a ottemperare”, ha concluso il primo cittadino.