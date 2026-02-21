Famiglia nel bosco, i legali: “Valutazione dei genitori è andata bene”

“É andata bene, ma non posso entrare nel merito”. Lo ha dichiarato a LaPresse l’avvocato Danila Solinas che, con Marco Femminella, rappresenta la coppia di genitori di Palmoli (Chieti) vissuti per lungo tempo isolati in un bosco con 3 figli minori, due gemelli di 6 anni e una bimba di 8. Il legale ha fatto riferimento alla valutazione ‘psicodiagnostica’ sui genitori conclusa ieri dal consulente del Tribunale per i minori, Simona Ceccoli. La psichiatra ha valutato le capacità genitoriali di Catherine e Nathan Birmingham e Trevillon, che è stata sospesa, su disposizione del giudice, lo scorso novembre. Tutto bene per l’indagine sui genitori, ha spiegato Solinas, che è stata richiesta proprio per valutare se la madre 45enne australiana e il padre 51enne britannico siano in grado di svolgere il ruolo di genitori. “L’esame per i minori sarà svolto il 6 e 7 marzo a Vasto”, ha concluso l’avvocato.