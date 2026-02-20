Bimba morta a Bordighera, impronta scarpa sul corpo

Un’impronta forse impressa con un calcio che ha lasciato un livido sulla gamba della piccola Beatrice, rilevato durante l’esame sul corpo della bimba. È attorno a questo nuovo elemento che si concentrano gli accertamenti sulla dinamica della morte della bambina di 2 anni, trovata senza vita a Bordighera due settimane fa in circostanze ancora da chiarire. Il livido è stato riscontrato durante l’autopsia svolta dal professor Francesco Ventura, direttore dell’Istituto di medicina legale dell’ospedale San Martino di Genova: una traccia parziale che potrebbe essere stata impressa con un calcio e che si aggiunge ad altre ecchimosi trovate sul corpo della bimba, sul tronco e all’addome oltre a una ferita a un labbro.

Il medico legale si è riservato novanta giorni per il completamento dell’autopsia con gli esami correlati e l’esito degli istologici. Nel frattempo proseguono le indagini per chiarire che cosa sia successo all’interno della casa di Perinaldo, in uso al compagno della madre e sotto sequestro, dove la bimba, la donna e le sue le sue sorelline hanno trascorso il weekend prima del decesso della bambina, il nove febbraio. In queste ore sono state ascoltate anche le due bambine con un supporto psicologico. Le sorelline sono affidate a una struttura.

La madre è ancora in carcere a Genova accusata di omicidio preterintenzionale, stessa accusa rivolta anche al compagno della donna che si trova però a piede libero.

La casa dove viveva la bambina (Foto LaPresse)