Bimba morta a Bordighera, la madre fermata per omicidio: la piccola forse colpita da corpo contundente

È stata posta sotto sequestro l’abitazione di Bordighera, in provincia di Imperia, dove ieri mattina è morta una bimba di due anni, trovata senza vita nel lettino di casa sulle alture della frazione di Montenero. La madre della piccola è stata arrestata nella serata di ieri con l’accusa di omicidio preterintenzionale e si trova ora in carcere a Genova.

La madre parla di una caduta accidentale

I carabinieri che coordinano le indagini proseguono negli accertamenti sulle cause del decesso della bambina in attesa dell’autopsia che dovrà chiarire l’origine dei lividi trovati a un primo esame medico legale sul corpo. Il fermo della mamma della piccola, che ha 43 anni, è arrivato dopo un lungo interrogatorio. La donna, che ha respinto ogni accusa, ha spiegato che la figlia era caduta due giorni fa, apparentemente senza conseguenze. Ieri mattina, la donna ha chiamato il 118 che non ha potuto fare nulla per la piccola.

La tesi della mamma risulterebbe in contrasto con i primi riscontri delle indagini che avrebbero identificato lesioni compatibili con un corpo contundente. La donna è stata trasferita nel carcere femminile genovese di Pontedecimo.