Sabotaggi ai treni, la procura di Roma apre un fascicolo con l’ipotesi di terrorismo

Sui recenti sabotaggi ai treni, la Procura di Roma, dopo aver ricevuto l’informativa della polizia ferroviaria e della Digos sui danneggiamenti che sabato hanno interessato le linee ferroviarie tra la Capitale e Firenze, ha aperto un fascicolo d’inchiesta con le ipotesi di reato di attentato alla sicurezza dei trasporti e associazione con finalità di terrorismo, per i sabotaggi avvenuti lungo la direttrice dell’Alta Velocità e sulla tratta compresa tra Roma Tiburtina e Settebagni.

Le indagini, secondo quanto apprende LaPresse, dovranno ricostruire nel dettaglio dinamica, modalità e responsabilità delle manomissioni che hanno messo in ginocchio la circolazione ferroviaria, con ritardi hanno raggiunto anche i 140 minuti, coinvolgendo sia i convogli dell’Alta Velocità sia i treni regionali, deviati sulla linea convenzionale con inevitabile aumento dei tempi di percorrenza. All’altezza di via di Villa Spada, altro snodo ferroviario fondamentale della linea Tav è stato accertato il sabotaggio di un pozzetto tecnico ed il danneggiamento di alcuni cavi di linea, che sono bruciati. Tra le ipotesi investigative percorse quella che sta prendendo sempre più piede è legata alla pista anarchico insurrezionalista, con tre movimenti sotto la lente di ingrandimento.

Borghesi (Lega): “Bene apertura indagini, doveroso fare luce”

“È giusto e doveroso che la magistratura faccia piena luce su quelli che per noi sono sempre stati atti di terrorismo non solo contro le ferrovie, ma contro l’Italia e i suoi cittadini. Bene dunque l’apertura delle indagini per stanare questi delinquenti organizzati, che agiscono di notte come vigliacchi. Mentre gli inquirenti proseguono nelle loro attività, sarebbe quantomai opportuna una presa di posizione da sinistra a rimarcare le distanze da antagonisti e violenti. Condannare questi gravi atti di inciviltà dovrebbe essere scontato, ma per qualche amico dei collettivi purtroppo non lo è”. Così in una nota il senatore della Lega Stefano Borghesi.