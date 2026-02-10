Olimpiadi 2026, blog anarchico rivendica il sabotaggio dei treni a Pesaro

“All’alba del 7 febbraio è stata sabotata la linea ferroviaria nei pressi della stazione di Pesaro. Quest’azione mira a rendere visibili le contraddizioni che si porta con sé lo ‘spettacolo’ delle Olimpiadi, in questo caso quelle invernali Milano Cortina 26“. È quanto si legge sul blog ‘La Nemesi’, sito di controinformazione anarchica e rivoluzionaria in un post dal titolo ‘Rompere il ghiaccio. Rivendicazione del sabotaggio incendiario della linea ferroviaria contro i Giochi olimpici (Pesaro, 7 febbraio 2026) in cui si citano “vari partner ufficiali di questi giochi” che secondo il blog “collaborano e speculano su guerre e devastazione della terra in nome del feroce progresso capitalista”.

“Azione contro lo sfruttamento dei padroni”

“Solidarietà combattiva con tutt* * lavorat* che si ribellano allo sfruttamento dei padroni, con i popoli in lotta per la liberazione della loro terra e con chi insorge contro questa società. Libertà per tutt* * ribelli in gabbia!”, conclude il post.