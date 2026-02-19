Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 19 febbraio 2026

Ultima ora

Crans-Montana, Bertolaso: "Mattarella è la persona che ha dato più coraggio ai nostri ragazzi"

LaPresse
LaPresse

Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia, plaude il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha fatto visita ai ragazzi sopravvissuti all’incendio di Crans-Montana e ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano. “La persona che ha dato più coraggio ai nostri ragazzi si chiama Sergio Mattarella, quando è venuto ha chiesto lui di andare a trovare i ragazzi. E gli ho detto: se lei va a trovare i ragazzi, per loro lei sarà la medicina migliore che possano avere”, ha detto Bertolaso in occasione del conferimento del premio della Rosa Camuna al personale intervenuto per i feriti del rogo del Constellation. “Non lo voglio paragonare a qualche santo o a qualche miracolo, però il passaggio del nostro capo dello Stato è stato davvero molto importante”, ha aggiunto l’assessore.