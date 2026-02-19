Crans-Montana, Baruffaldi Preis: "Molti pazienti stanno ottenendo ottimi risultati"

Franz Baruffaldi Preis, capo dipartimento DEA dell’ospedale Niguarda di Milano, fa il punto della situazione sui ragazzi ricoverati dopo l’incendio di Crans-Montana. “La situazione di un paziente ustionato è critica perché possono subentrare tutta una serie di complicanze importanti”, ha detto il medico a margine della cerimonia di conferimento del premio della Regione Lombardia Rosa Camuna. “Molti di questi stanno ottenendo degli ottimi risultati, quelli che seguiamo ormai da pazienti esterni vanno benissimo e si stanno riprendendo sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico, quelli interni devono sopportare gli scherzi che gli facciamo, tutto quello che gli diciamo per cercare di tenerli su di morale“, ha aggiunto. “Si sono messi in piedi, guardano la televisione, hanno seguito le Olimpiadi. E’ servito molto vedere che anche degli atleti si sono fatti male e sono tornati a vincere. E loro da questo traggono anche una speranza, questo è molto bello”.