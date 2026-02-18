Perugia, violenza sessuale su 17enne: arrestato 45enne

È stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata su un minorenne un uomo di 45 anni, di origini marocchine. Le indagini sono partite in seguito alla denuncia presentata da un ragazzo di 17 anni che ai carabinieri di Perugia aveva raccontato di essere stato avvicinato, nel tardo pomeriggio alla fine dello scorso mese di gennaio, di essere stato avvicinato dall’uomo che, fin dall’inizio lo aveva seguito per strada, in via Cortonese, rivolgendogli esplicite avance sessuali.

Nonostante la resistenza del minore, l’uomo lo aveva costretto con la forza ad appoggiare la mano sulle proprie parti intime. Il ragazzo, dopo aver tentato di attirare l’attenzione dei passanti con il ‘Signal for help’ (il gesto antiviolenza), era riuscito ad allontanarsi, trovando rifugio in un esercizio commerciale della zona dove aveva ricevuto assistenza dal personale.

Determinanti le immagini di videosorveglianza

Le indagini, condotte dai carabinieri della Stazione di Perugia, basate sull’analisi delle immagini di videosorveglianza cittadina, testimonianze e riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima, hanno consentito di individuare il soggetto ritenuto, allo stato delle indagini, presunto responsabile. Considerati i gravi indizi di colpevolezza e le pregresse vicende giudiziarie dell’indagato relative a molteplici reati anche contro la persona, e rilevato il suo stato di senza fissa dimora, l’uomo è stato raggiungo da una ordinanza di custodia cautelare in carcere, per evitare che potesse commettere ulteriori azioni dello stesso tenore.

Il Gip di Perugia ha condiviso l’impianto accusatorio e ha emesso la misura, eseguita dai Carabinieri nei confronti del destinatario che è stato rintracciato nelle vicinanze della Stazione ferroviaria di Perugia-Fontivegge. Ad arrestare l’uomo sono stati i carabinieri della Stazione di Perugia, coadiuvati dai militari della Squadra di Intervento Operativo (Sio) dell’Ottavo Reggimento Carabinieri ‘Lazio’.