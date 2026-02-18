Napoli, un nuovo cuore disponibile per il piccolo Domenico

C’è un nuovo cuore disponibile per Domenico, il bimbo di due anni ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto non riuscito perché l’organo era danneggiato. La madre, Patrizia Mercolino, è stata convocata d’urgenza dalla direzione sanitaria per essere informata della possibilità di un secondo intervento, subordinato alla verifica definitiva di compatibilità e trapiantabilità. In caso di via libera, l’operazione sarà eseguita dal cardiochirurgo Guido Oppido, che aveva già operato il bambino. Intanto sono attesi in ospedale gli ispettori inviati dal ministro della Salute Orazio Schillaci per fare luce sulla vicenda. Ieri la premier Giorgia Meloni ha telefonato alla madre assicurando l’impegno del governo a trovare una soluzione.