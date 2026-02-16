Bambino trapiantato, la mamma in ospedale con il piccolo: “Non perdo la speranza”

È arrivata all’ospedale Monaldi di Napoli la madre del bimbo di 2 anni affetto da malformazione cardiaca e ancora ricoverato dopo il trapianto di cuore fallito lo scorso 23 dicembre a causa delle condizioni dell’organo, inutilizzabile dopo il trasporto. Si attende per oggi la pronuncia dell’Heart Team dell’ospedale, che si è riunito per valutare se il bambino possa rimanere o meno in lista trapianto. Nel pomeriggio dovrebbe essere diffuso un bollettino medico dall’ospedale. Questa mattina il legale della famiglia del bimbo, l’avvocato Francesco Petruzzi, si è recato in Procura per incontrare i pm titolari dell’inchiesta. “Il 23 dicembre mi hanno detto che c’era un problema con il cuoricino che non ripartiva, e basta”, ha detto la madre del bambino. “Se ho ricevuto telefonate da rappresentanti delle istituzioni? Al momento ancora no, spero si faccia sentire qualcuno”, ha aggiunto. “Cosa mi aspetto? Che mio figlio sia ancora trapiantabile. Io non mollo, la speranza non la perdo” ha sottolineato la madre del bimbo. “Stiamo attendendo – ha aggiunto – la riunione è ancora in corso. Non ho ancora avuto modo di parlare con nessuno”.

Oggi la pronuncia dell’Heart Team dell’ospedale

Alla Procura l’avvocato Francesco Petruzzi, che insieme al penalista Antonio Riccio ha incontrato i pm titolari dell’inchiesta sul trapianto di cuore danneggiato all’ospedale Monaldi, presenterà istanza di acquisizione della documentazione medica relativa al caso. Obiettivo è valutare la possibilità di contattare centri specializzati per ottenere altre consulenze sulla trapiantabilità del bimbo, dopo quelle già richieste al Monaldi e al Bambino Gesù di Roma. È stata invece ritenuta prematura la richiesta di incidente probatorio presentata dai legali, alla luce delle condizioni cliniche del bambino ancora in evoluzione.

Legale famiglia: “Positivi su permanenza bimbo in lista trapianti”

“Stamattina ci sarà la riunione del Heart Team del Monaldi per valutare se il bambino possa rimanere in lista trapianto. siamo molto positivi, le tac sono sovrapponibili. Noi chiediamo solo che non sia il medico che lo ha già operato a operarlo e non per imperizia tecnica ma crediamo che non abbia la serenità adatta“. Così Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bambino di 2 anni a Storie Italiane su RaiUno. “La mamma chiede un cuore, questa è la necessità e noi non perdiamo la speranza. Ci auguriamo che all’esito di questo briefing che stanno facendo il bambino venga ancora ritenuto trapiantabile“. Così l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bimbo ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli. “Anche se il parere oggi fosse negativo, la volontà della madre è quella di andare avanti e chiedere un terzo parere”, ha spiegato l’avvocato Francesco Petruzzi. “Attendiamo che il Monaldi mandi tutte le relazioni dell’equipe interdisciplinare per poter chiedere noi dei pareri terzi”, ha aggiunto l’avvocato.

In corso riunione Heart Team Monaldi

E in corso all’ospedale Monaldi di Napoli la riunione dell’Heart team che dovrà pronunciarsi sulla possibilità o meno di sottoporre a loro trapianto di cuore il bimbo di due anni al momento tenuto in vita dall’Ecmo, macchinario salvò vita che sostituisce temporaneamente cuore e polmoni. Sulla base degli esami diagnostici effettuati, gli specialisti del Monaldi ancora in grado di ricevere un nuovo cuore.