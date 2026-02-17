Incendio Sannazaro, Michele di Bari: "È una tragedia culturale e umana"

“È una tragedia culturale, da una parte, ma anche umana, dall’altra”. Lo ha detto Michele di Bari, prefetto di Napoli, intervistato a pochi passi dal teatro Sannazaro, distrutto la corsa notte a causa di un incendio. “Questa mattina quando siamo stati svegliati, verso le sei, nessuno poteva mai immaginare che il teatro potesse distruggersi nel giro di pochi attimi. Questo significa che dobbiamo guardare soprattutto con speranza al domani perché Napoli non può privarsi di un serbatoio culturale che ha accompagnato dal 1850 in poi la storia più bella della città”.