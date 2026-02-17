Incendio Sannazaro, l'attore Lucio Pierri: "Lara è una donna straordinaria, è lei che ha dato forza a noi"

All’alba di martedì il Teatro Sannazaro in via Chiaia a Napoli è stato completamente distrutto da un incendio. “È lei che ha dato forza a noi, perché Lara è una donna straordinaria. È stata lei a dire ‘tranquilli, torneremo più forti di prima’. Se sono qui è perché loro non se la sentono di parlare in questo momento, ma sappiate che Lara e Sasà torneranno più forti di prima“. Sono le parole di Lucio Pierri, attore della compagnia stabile del teatro Sannazaro, elogiando la proprietaria Lara Sansone. “Bisogna superare questo momento di scoramento. Noi l’altro ieri eravamo in scena, saremmo dovuti ritornare in scena questo week end, la stagione doveva andare avanti, ma ritorneremo. Il Sannazaro e Napoli”, ha concluso.