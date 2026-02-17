Incendio Sannazaro, il comandante dei Vigili del Fuoco: "Il teatro non c'è più"

“Il teatro non c’è più, tutto è bruciato“. Lo ha detto Giuseppe Paduano, comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli, intervistato a margine delle operazioni di spegnimento dell’incendio che ha interessato il teatro Sannazaro. “Stamattina siamo intervenuti a seguito della segnalazione che abbiamo avuto intorno alle 6,05. Quando siamo arrivati la situazione era già abbastanza compromessa e poco dopo c’è stato il crollo della volta del teatro e questo ha fatto si che anche alcuni appartamenti che davano sulla parte alta sono stati interessati dalle fiamme. Al momento l’incendio non è ancora spento e non abbiamo la contezza di quanto appartamenti siano interessati“, ha dichiarato Paduano.