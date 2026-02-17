Bandecchi rinviato a giudizio, l’accusa è evasione fiscale

Il gup di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per Stefano Bandecchi, attuale primo cittadino di Terni, con l’accusa di evasione fiscale. I magistrati gli contestano il mancato versamento di circa 20 milioni di euro tra il 2018 e il 2022, quale amministratore di fatto dell’università telematica Niccolò Cusano. Bandecchi, presente in aula e assistito dai legali Filippo Morlacchini e Ali Abukar, dovrà comparire il 4 giugno davanti al tribunale monocratico. A processo anche altri tre ex dirigenti della società. “Lo avevano previsto”, è stato il commento di Bandecchi uscendo dall’aula del tribunale di piazzale Clodio a Roma.

Il sindaco sempre al centro della polemiche per dichiarazioni e litigi

Il vulcanico sindaco della città umbra, leader del partito da lui fondato, Alternativa Popolare, è stato più volte al centro di polemiche per le sue dichiarazioni sopra le righe e per litigi anche in consiglio comunale. Nel giugno 2024 aveva abbaiato in consiglio comunale, smettendo di rispondere alle interrogazioni di Fratelli d’Italia e lasciando l’Aula. A novembre dello stesso anno aveva scritto sui social: “i voti non li elemosino di certo al massimo li compro o li prendo di prepotenza”. Nel settembre 2024 aveva sputato in faccia a un cittadino che lo contestava in strada a Terni, che poi averva minacciato con la frase: “Che partito voti? Stai attento“. In Consiglio comunale nell’agosto 2023 aveva litigato duramente con i consiglieri di FdI, cercando di scagliarsi contro il capogruppo Marco Cecconi.

Le frasi ritenute sessiste

Scalpore poi avevano destato alcuni suoi commenti ritenuti sessisti. “So che tutti gli italiani maschi hanno capito, almeno quelli normali, e per normali intendo sani di mente. Tutte le femmine normali mi hanno capito. Detto questo, è vero che l’Italia è piena di imbecilli e quindi capisco che per qualcuno sia difficile capire le mie parole che rivendico tutte, una per una: un uomo normale guarda il bel culo di un’altra donna e forse ci prova anche. Poi, se ci riesce, se la tromba anche; se poi non ci riesce, prende e torna a casa. Offendetevi quanto cazzo vi pare ma è la mia idea”, le parole del primo cittadino, sempre in consiglio comunale, nel gennaio 2024, dopo le polemiche scatenate sempre da sue dichiarazioni durante la discussione su un atto proposto dalle minoranze sulla violenza di genere.