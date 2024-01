Immediata la reazione dell'opposizione, che è uscita dall'aula

Bufera sul sindaco di Terni Stefano Bandecchi dopo le sue parole in consiglio comunale durante la discussione su un atto proposto dalle minoranze sulla violenza di genere. “So che tutti gli italiani maschi hanno capito, almeno quelli normali, e per normali intendo sani di mente. Tutte le femmine normali mi hanno capito. Detto questo, è vero che l’Italia è piena di imbecilli e quindi capisco che per qualcuno sia difficile capire le mie parole che rivendico tutte, una per una: un uomo normale guarda il bel culo di un’altra donna e forse ci prova anche. Poi, se ci riesce, se la tromba anche; se poi non ci riesce, prende e torna a casa. Offendetevi quanto cazzo vi pare ma è la mia idea”, le parole del primo cittadino.

L’opposizione esce dall’aula

Immediate le reazioni dell’opposizione, che è uscita dall’aula. “Fate scappare i topi”, la reazione di Bandecchi che ha parlato anche di “femminicidi commessi da quattro rincoglioniti e ossessionati“. “Tutti gli imbecilli che non capiranno quello che abbiamo detto, saranno problemi loro, io consiglio a tutti di emigrare“, la sua chiosa nell’annunciare il prosieguo dei lavori sull’atto, con le modifiche del caso, e il voto di Alternativa Popolare.

