Il video che riprende la rabbia del primo cittadino umbro contro un cittadino è diventato virale sui social

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha sputato in faccia a un cittadino, poi lo ha minacciato “Che partito voti? Stai attento“. La vicenda si è verificata nel pomeriggio di giovedì davanti agli occhi di tutti in piazza a Terni. Bandecchi gli è andato incontro sputandogli dell’acqua addosso: “Che partito voti? Stai attento” gli ha detto il sindaco, chiamando poi due agenti della Polizia locale che erano nei paraggi. “E’ un provocatore politico, è venuto per farsi sputare addosso“, ha detto Bandecchi. “Ti accompagno a casa, dove abiti?” ha concluso il primo cittadino del capoluogo umbro, prendendo sottobraccio il contestatore.

