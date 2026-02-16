Accesso Archivi

lunedì 16 febbraio 2026

Napoli, Guardia di Finanza sequestra oltre 500mila articoli contraffatti per Carnevale

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato in svariati negozi e magazzini del capoluogo campano e di altri centri della provincia oltre 500mila articoli non sicuri, privi di etichettatura conforme e, in alcuni casi, contraffatti, che sarebbero stati immessi sul mercato in occasione del Carnevale. Tra i prodotti posti sotto sequestro ci sono soprattutto maschere, guanti, decorazioni e stelle filanti, oltre che altri gadget destinati ai bambini. Le Fiamme Gialle hanno segnalato 35 persone alla Camera di Commercio locale per violazioni al Codice del Consumo: le sanzioni amministrative previste arrivano fino a 30mila euro. Altre 19 persone sono state denunciate per contraffazione, frode e ricettazione.