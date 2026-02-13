Napoli, la madre del bimbo con il cuore danneggiato: “Mio figlio primo nella lista dei trapianti”

Il bambino ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli in gravi condizioni, dopo che il nuovo cuore è risultato essere danneggiato, è stato messo “al primo posto nella lista dei trapiantandi italiani“. Lo ha detto la mamma del piccolo, informata dal ministero della Salute, durante la trasmissione ‘La vita in diretta’ su Rai 1. “E’ sempre più grave, peggiora ogni giorno di più, le condizioni sono critiche”, avva detto ieri la donna

Ministero Salute: “Ricerca del cuore in Italia e all’estero”

La rete nazionale trapianti e’ impegnata nella ricerca di un potenziale donatore per il bambino in attesa di un cuore nuovo a Napoli, che risulta il primo nella lista d’attesa per il suo gruppo sanguigno. Lo hanno fatto sapere dal ministero della Salute a ‘Storie italiane’ su Rai1.”Qualsiasi segnalazione compatibile, anche proveniente dall’estero, sarà immediatamente valutata e proposta al Centro trapianti. Tutti i centri di donazione nazionali sono sensibilizzati e sorveglieranno eventuali donatori potenziali. Seguiamo costantemente l’evoluzione” della vicenda, hanno assicurato da Lungotevere Ripa.