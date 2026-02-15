Ddl violenza donne, a Milano un migliaio in corteo contro modifica Bongiorno

Dietro lo striscione con scritto ‘Siamo resistenza’ un migliaio di persone, per lo più donne, stanno manifestando a Milano contro la proposta di modifica dell’articolo 609 bis del codice penale, presentata da Giulia Bongiorno. “Questo era un banco di prova della possibilità di costruire in maniera bi-partisan un accordo e una proposta di legge che fosse a difesa di tutte le donne. Sembrava che potesse andare così e invece il passo indietro che è stato fatto dai partiti di maggioranza al Senato dopo l’accordo alla Camera ha sconfessato anche la Presidente del Consiglio”, ha spiegato la senatrice dem, Cristina Tajani presente alla manifestazione. “Quindi noi ci aspettiamo come parlamentari progressiste che anche Giorgia Meloni prenda parola su un tema che l’ha vista esposta in prima persona e poi quando c’è stato il cambio di marcia ha smesso di parlare”, ha concluso Tajani. Il corteo, a cui hanno aderito i sindacati Cgil e Uil, le Donne in rete contro la violenza e le realtà che aderiscono al laboratorio permanente ‘consenso-scelta-libertà’, è terminato in piazza Fontana.