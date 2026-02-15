Bordighera, la bimba è morta 6 ore prima della chiamata ai soccorsi

Ruota attorno alla definizione dell’orario della morte la ricostruzione degli inquirenti che ha portato in carcere M.A., la donna di 43 anni detenuta da lunedì scorso con l’accusa di omicidio preterintenzionale della figlia di due anni, avvenuto a Bordighera nell’imperiese. Il gip nei giorni scorsi ha confermato la detenzione della madre per rischio di inquinamento del quadro probatorio basandosi sulle prime evidenze di indagine dalle quali emerge che la versione della donna è smentita in relazione all’orario del decesso della bambina, che risalirebbe almeno a sei ore prima della chiamata al 118.

La piccola quindi sarebbe morta la notte precedente, che la donna non avrebbe trascorso a casa sua a Bordighera ma a Perinaldo, nell’abitazione del nuovo compagno dove avrebbe passato il fine settimana con la bimba e le due sorelline. Da quanto emerge la donna potrebbe aver trasportato la bambina a casa, da dove avrebbe poi chiamato i soccorsi. Tutto un quadro da chiarire e sul quale sarà determinante l’esito dell’autopsia che verrà svolta domani a Sanremo dal medico legale genovese Francesco Ventura.