Napoli, trapianto di cuore “bruciato” su un bambino: “Serve nuovo organo entro 48 ore”

“Serve un cuore entro due giorni, altrimenti sarà tutto inutile”. A dirlo è stato ieri l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bimbo sottoposto a un trapianto all’ ospedale Monaldi di Napoli, con un organo però “bruciato”, danneggiato durante il trasporto da Bolzano. “Dopo una emorragia – ha riferito ancora Petruzzi – il piccolo è stato escluso dalla lista dei ricevitori dove però è stato nuovamente inserito dopo avere superato la crisi. Ora è necessario che giunga quanto prima un organo”.

“Quadro clinico valutato giorno per giorno”

Il quadro clinico del bimbo di 2 anni e mezzo, affetto da una grave malformazione cardiaca, viene aggiornato “giorno per giorno”, ha spiegato quindi a LaPresse l’avvocato Francesco Petruzzi, autore dell’esposto dal quale sono partite le indagini della Procura di Napoli. Il bimbo è tenuto in vita grazie all’Ecmo, tecnica salvavita che supporta temporaneamente le funzioni di cuore e polmoni. Ma la macchina, sottolinea l’avvocato, “può diventare lesiva dopo 30 giorni, in alcuni casi anche dopo 15 giorni. È quindi una questione di giorni, di ore”. Il bambino, ha sapere il legale, resta in lista trapianti. La speranza della famiglia è che si possa trovare un nuovo cuore compatibile per il trapianto il prima possibile.

Al Monaldi sospesi tutti i trapianti pediatrici

All’ospedale Monaldi di Napoli intanto sono stati sospesi tutti i trapianti pediatrici, finché non sarà fatta chiarezza sul caso del cuore “bruciato” nel trasporto da Bolzano, a causa probabilmente dell’uso erroneo del ghiaccio. La decisione di sospendere il percorso di trapiantologia pediatrica è stata presa dall’Azienda ospedaliera dei Colli, alla quale afferisce il Monaldi insieme agli ospedali napoletani Cto e Cotugno, e comporta “l’esigenza di sospendere gli incarichi di responsabilità relativi alle diverse fasi in cui il processo trapiantologico si articola”, specifica l’azienda in una nota. In pratica risultano sospesi limitatamente per la sola attività dei trapianti pediatrici due cardiochirurgi e la direttrice del Dipartimento di cardiochirurgia e dei trapianti del Monaldi. Uno stop conseguente alla sospensione del percorso di trapianto pediatrico.

Le indagini della Procura

Sarà la Procura di Napoli, che ha aperto un fascicolo sulla vicenda, “a ricostruire puntualmente la sequenza degli eventi e ad accertare eventuali responsabilità, valutando i diversi passaggi operativi e decisionali che hanno caratterizzato la vicenda”, sottolinea ancora l’Azienda ospedaliera dei Colli. Il caso risale al 23 dicembre scorso, giorno in cui era in programma il trapianto di cuore a beneficio di un bambino di due anni con una grave malformazione cardiaca, ricoverato al Monaldi e tenuto in vita grazie all’Ecmo, tecnica salvavita che supporta temporaneamente le funzioni di cuore e polmoni. Quando da Bolzano è arrivato il via libera all’espianto dal corpo di un bambino vittima di un incidente, è immediatamente scattata la procedura di trasporto dell’organo. A Napoli, però, quel cuore è arrivato “bruciato”, inutilizzabile probabilmente a causa del ghiaccio utilizzato durante il trasporto.

“La competenza e la responsabilità per il prelievo del cuore, la sua corretta conservazione durante il trasporto e la successiva operazione di trapianto ricadono sull’équipe del centro trapianti ricevente”, ha sottolineato nei giorni scorsi l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. La famiglia del bimbo, assistita dall’avvocato Francesco Petruzzi, ha presentato un esposto e il caso è finito all’attenzione della Procura di Napoli, che ha avviato le indagini delegando gli accertamenti ai Carabinieri. Sarebbe inoltre emersa un’ipotesi, ancora da accertare, secondo cui il trapianto sarebbe stato effettivamente eseguito; solo una volta impiantato il cuore, l’équipe medica del Monaldi si sarebbe accorta delle condizioni di inutilizzabilità dell’organo. I reati ipotizzati dalla Procura, al momento a carico di ignoti, sono omissione in atti di ufficio e lesioni colpose.