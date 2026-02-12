Amazon, nuova accusa di frode fiscale: perquisiti 7 dirigenti

La guardia di finanza di Monza ha eseguito oggi una serie di perquisizioni nei confronti di Amazon e di alcuni suoi manager, in una nuova inchiesta della Procura di Milano per una presunta frode fiscale da centinaia di milioni di euro sul colosso statunitense della logistica. Il pm Elio Ramondini ipotizza l’esistenza di una stabile organizzazione occulta in Italia di Amazon dal 2019 e fino al luglio 2024, data in cui la multinazionale fondata da Jeff Bezos ha annunciato che tutti i servizi di vendita e logistica (più altri come lo stoccaggio, spedizioni), offerti dalla società di diritto lussemburghese Amazon Services Europe sarl, titolare del marchio Amazon.it, sarebbero passati in blocco a un’altra società lussemburghese (Amazon EU sarl) e stati fatturati “dalla filiale del paese” in cui si trova l’attività dei venditori applicando “il regime fiscale di quel paese”. Sette dirigenti di Amazon, non indagati, e gli uffici della società di revisione KPMG (non indagata), sono stati perquisiti dai militari delle fiamme gialle alla ricerca di computer, hard disk e dispositivi informatici su cui sono archiviate le email del personale, licenziato e riassunto a cavallo di quella decisione di quasi 2 anni fa, proprio per dimostrare la stabile presenza in Italia prima dell’1 agosto.

L’inchiesta sulla logistica delle merci della multinazionale

Lo stesso pm Ramondini è il titolare dell’inchiesta che ha riguardato l’intero modello di business su cui si regge la logistica delle merci della multinazionale fondata nel 1999, per verificare se la circolazione dei beni, in particolare cinesi, fosse conforme ai regimi fiscali e doganali vigenti, e sull’iva delle vendite a distanza elettroniche dentro la Ue che si è chiusa a dicembre con una transazione da oltre mezzo miliardo di euro con il fisco italiano. Amazon Italia Transport invece è finita indagata dai pubblici ministeri Paolo Storari e Valentina Mondovì nel luglio 2024 per una frode fiscale sull’utilizzo di fatture false per schermare somministrazioni di manodopera nel settore dei corrieri che ha portato al sequestro preventivo d’urgenza da 121 milioni di euro. Indagine che si è conclusa con il versamento di circa 180 milioni di euro e l’adeguamento dei modelli organizzativi e dell’algoritmo che governava il ciclo di lavoro delle imprese subappaltanti. Sempre per una presunta “stabile organizzazione occulta” in Italia, nel 2017 Amazon ha transato con 100 milioni di euro per chiudere un contenzioso Ires sul periodo 2009-2014.