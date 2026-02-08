Sabotaggio ai treni dell’Alta velocità a Bologna: ipotesi terrorismo

Cavi incendiati e tranciati sulla linea dei treni dell’Alta velocità a Bologna per Venezia, fiamme anche in una cabina elettrica vicino ai binari nei pressi della stazione di Pesaro. Sabotaggio, dice chiaro e tondo Ferrovie dello Stato, che con Rfi gestisce la rete ferroviaria italiana. Si spinge più in là il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini: “Probabilmente è un atto di terrorismo, di interruzione sull’alta velocità da parte di anarchici e casinisti vari – dice a LaPresse, parlando a margine della discesa libera maschile a Bormio – qua c’è l’Italia bella e là c’è l’Italia minoritaria che però fa danni”.

Danni e ritardi, aperto fascicolo contro ignoti

Di certo, la circolazione nella giornata di sabato è stata rallentata per gran parte della mattina, con ritardi fino a due ore per Alta Velocità, Intercity e Regionali, questi ultimi in alcuni casi cancellati o limitati, con il ritorno alla normalità solo nel pomeriggio. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo contro ignoti per danneggiamento aggravato dopo il ritrovamento di due ordigni nei pressi della stazione di Bologna, a Castel Maggiore. Uno dei congegni è esploso, viene spiegato, provocando l’incendio dei cavi. I pm, coordinati dal procuratore capo Paolo Guido, valutano l’ipotesi di procedere per terrorismo. Gli inquirenti sono in stretto contatto con la polizia ferroviaria e con la Digos del capoluogo romagnolo. Sono in corso le indagini sull’eventuale movente e gli investigatori hanno già acquisito le immagini di diverse telecamere di video sorveglianza nel tentativo di identificare i responsabili.

Il precedente simile alle Olimpiadi di Parigi

Ferrovie parla di “gravi danni all’infrastruttura ferroviaria riconducibili ad azioni di sabotaggio“. Episodi “preoccupanti”, secondo il Mit, che “ricalcano gli atti di terrorismo verificatisi in Francia a poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi“. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini “segue con attenzione l’evolversi della situazione su cui stanno lavorando le Forze dell’Ordine. Queste azioni di inaudita gravità non sporcano in alcun modo l’immagine dell’Italia nel Mondo, che proprio i Giochi renderanno ancora più convincente e positiva. Le Olimpiadi Milano Cortina 2026, fortemente volute da Salvini, rappresentano un obiettivo raggiunto di straordinaria importanza”. E Salvini in serata incalza: “Gravissimo. Tra scioperi selvaggi, blocchi dei binari e delle stazioni, boicottaggi e veri e propri atti di terrorismo, le provano tutte per danneggiare l’Italia. Eppure sono anni in cui sulla rete ferroviaria registriamo il massimo storico di cantieri, investimenti, treni circolanti e passeggeri trasportati”.