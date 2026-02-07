Olimpiadi 2026, a Milano scontri alla manifestazione contro i Giochi

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 va in scena anche la contestazione. Scontri tra polizia e manifestanti nei pressi di piazzale Corvetto, durante il corteo contro le Olimpiadi e la presenza dell’Ice in Italia. Alcuni manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone della polizia verso l’ingresso dell’autostrada lanciando bombe carta e fumogeni verso le forze dell’ordine; la polizia ha risposto con un lancio di lacrimogeni e con l’idrante. Sarebbero quattro i manifestanti fermati.

Manifestanti su tetto ex mercato Corvetto

Prima degli scontri, un gruppo di manifestanti è salito sul tetto dell’ex mercato comunale di piazza Ferrara nel quartiere Corvetto e ha esposto degli striscioni con le scritte ‘stop speculazioni nei quartieri’ e ‘lunga vita ai quartieri popolari’. I manifestanti hanno acceso dei fumogeni e spiegato che l’azione denuncia lo stato di abbandono in cui versa la struttura, che il Comune di Milano, secondo le promesse, avrebbe dovuto riqualificare.