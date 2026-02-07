Olimpiadi 2026: JD Vance arriva al Cenacolo Vinciano a Milano

Il vice presidente degli Stati Uniti d’America JD Vance è arrivato con la famiglia in piazza Santa Maria delle Grazie a Milano per visitare il Cenacolo Vinciano, il capolavoro di Leonardo da Vinci raffigurante l’ultima cena di Gesù con gli apostoli. Per Vance, convertitosi al cattolicesimo nel 2019, visita alla basilica e un momento di preghiera: la navata centrale per l’occasione è stata completamente liberata dalle sedie fatta eccezione per cinque panche, mentre al centro della sala è stato posto un leggio con la Bibbia aperta.