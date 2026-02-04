La Spezia, lanciano una sedia dalla finestra di una scuola: ferita una studentessa

Ancora un episodio violento e una ragazza rimasta ferita all’ingresso di una scuola de La Spezia. Risale a martedì il caso di una ragazza appena diciottenne rimasta ferita dopo essere stata colpita da una sedia lanciata da una finestra da un compagno di scuola all’interno di un istituto superiore della Spezia punto tutto questo accade a poche settimane di distanza dal delitto di Youssef ‘Aba’ Abanoub ucciso con una coltellata da un compagno 19enne all’interno della scuola professionale Einaudi Chiodo. La ragazza è stata colpita alla parte superiore del corpo, ferita ma in modo fortunatamente non grave; dalle prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri che si occupano delle indagini sulla vicenda resta da chiarire il motivo del gesto. La ragazza è stata portata in ospedale per controlli.

L’uccisione di Youssef ‘Aba’ Abanoub a La Spezia

Il 18enne Youssef ‘Aba’ Abanoub è morto dopo essere stato accoltellato da un compagno di classe, Zouhair Atif, all’istituto professionale del plesso scolastico Chiodo-Einaudi. La vittima ha perso molto sangue ed è stata portata in emergenza all’ospedale Sant’Andrea in gravi condizioni. Il giovane è stato sottoposto a un delicato intervento salvavita di ore, ma non ce l’ha fatta. Gli accertamenti hanno determinato che è bastato un solo colpo al torace. L’autore dell’omicidio è in carcere dopo aver confessato il gesto, compiuto davanti a più testimoni nel corridoio dell’istituto scolastico.

Con un coltello in classe a Sora

Lo scorso 17 gennaio 2026, un giovane, al termine di una breve discussione, ha aggredito uno studente di 17 anni all’esterno di un liceo artistico a Sora, in provincia di Frosinone, minacciandolo con un coltello alla gola e provocandogli alcune escoriazioni. L’aggressore è di Isola del Liri e ha ammesso l’accaduto consegnando anche il coltello che aveva con sé. I due non si conoscevano, la discussione è degenerata proprio perché il giovane, che aveva in tasca un grosso coltello a serramanico, lo ha estratto per minacciare l’altro. Il ragazzo è stato denunciato alla Procura dei minori e il coltello è stato sequestrato.