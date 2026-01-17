Studente aggredito con un coltello da un coetaneo a Sora: indagini in corso

I carabinieri sono intervenuti intorno alle 14 in via Lucarelli, all’esterno del liceo artistico di Sora, dove un giovane, al termine di una breve discussione, ha aggredito uno studente di 17 anni, minacciandolo con un coltello alla gola e provocandogli alcune escoriazioni. Dopo una colluttazione, l’aggressore si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Il minorenne è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Sora, dove è stato giudicato guaribile in dieci giorni per un’escoriazione al collo. Sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno procedendo a sentire dei testimoni e alla verifica delle immagini delle telecamere pubbliche e private presenti nella zona.

Ieri uno studente è stato ucciso a scuola a La Spezia

“Prof., l’ho ucciso”. E poi la consegna del coltello nelle mani del docente. E’ la testimonianza di uno degli studenti dell’istituto Einaudi-Chiodo della Spezia, teatro dell’aggressione di ieri che ha causato la morte di Abanoub Youssef, lo studente 18enne accoltellato ieri mattina a scuola da un coetaneo. Aggressione avvenuta in una pausa dalle lezioni, sotto gli occhi di alcuni testimoni. Un colpo solo, quello fatale, che ha ferito il ragazzo alla milza provocando una vasta emorragia interna che lo ha poi portato alla morte. A raccontare i momenti immediatamente successivi è uno studente che si trovava in classe quando Zouhair Atif, dopo aver colpito il compagno, è entrato andando dritto dal docente che lo ha poi disarmato. “Gli ha detto di averlo ucciso, il professore ha visto il coltello e gli ha detto di girare l’arma e consegnarla dal lato dell’impugnatura. Così ha fatto”. E’ rimasto immobile il 19enne, fino all’arrivo dei soccorsi che hanno tentato invano per ore di salvare la vita al ferito, mentre la polizia lo prendeva in consegna portandolo in questura dove nelle ore successive è stato arrestato. L’arma, il coltello, è stata sequestrata. Secondo alcuni non la prima volta che lo portava con sé, elemento ora al vaglio degli inquirenti per l’eventuale contestazione della premeditazione. Intanto la salma del 18enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha già disposto l’autopsia, da svolgersi nei prossimi giorni.