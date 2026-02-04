Ylenia Musella uccisa a Napoli, arrestato il fratello: ha confessato

È stato fermato nella notte Giuseppe Musella, fratello di Ylenia, la 22enne morta dopo essere stata accoltellata alla schiena ieri pomeriggio a Napoli. Il 28enne si è consegnato alla Polizia e ha confessato di aver colpito la sorella alle spalle con un coltello. La giovane è morta poco dopo essere arrivata all’ospedale Villa Betania nel quartiere di Ponticelli.

Le indagini della Squadra Mobile erano scattate immediatamente, in particolare per risalire subito a chi l’avesse lasciata agonizzante davanti all’ospedale, dove è stata trasportata con un’auto privata.

Subito, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, si è fatta strada quella di un omicidio maturato in ambito familiare, forse al termine di una lite. Gli investigatori hanno ascoltato nella notte, e stanno continuando ad ascoltare, diverse persone per ricostruire la dinamica dell’accaduto.