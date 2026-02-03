Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena

Una ragazza di 22 anni è morta nel pomeriggio di martedì a Napoli poco dopo essere giunta all’ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, con una ferita da arma da taglio alla schiena. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Squadra mobile, del Commissariato di Ponticelli e dell’Upgsp della Questura di Napoli, che hanno avviato le indagini. La ragazza viveva nel quartiere. A trasportarla ragazza in ospedale, stando a quanto si apprende, sarebbe stata un’auto privata.