Caso Signorini, legale Corona: "Provvedimento sbagliato. Gli hanno messo un bavaglio totale"

Ivano Chiesa, legale di Fabrizio Corona, ha commentato su Instagram il provvedimento del giudice civile di Milano che vieta la messa in onda di ulteriori contenuti di ‘Falsissimo’ relativi ad Alfonso Signorini. “È un provvedimento sbagliato, profondamente sbagliato perché si muove da un presupposto errato, e cioè che in sostanza Fabrizio abbia voluto parlare dei gusti sessuali di Signorini”, ha spiegato l’avvocato che ha aggiunto. “È stato denunciato da Fabrizio l’esistenza di un sistema che comporterebbe la commissione di reati e non è che se lo è sognato perché ci sono delle denunce“. Chiesa parla di bavaglio totale da parte dei giudici: “Se un cittadino vuole dire qualcosa di cattivo su un altro e dice qualcosa di diffamatorio, benissimo, tu puoi querelarlo, puoi fargli causa, potrai essere risarcito, lui potrà andare in galera, potrai avere tutti i problemi, ma non puoi andare da un giudice e dirgli di stare zitto perché il bavaglio sulla bocca in questo Paese non si può dare a nessuno“, ha concluso il legale