Bari, crolla edificio ad Adelfia: morta coppia d’anziani

Un edificio è crollato ad Adelfia, in provincia di Bari, dopo una esplosione che si è verificata al suo interno. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i soccorsi del 118 di Bari, insieme con i carabinieri. Sono stati recuperati i corpi dei due anziani coinvolti nel crollo. I loro corpi sono stati recuperati dai soccorsi del 118 completamente carbonizzati. Le vittime, marito e moglie, sono Rocco Lotito, 89 anni, e Antonetta Costantini, 92, marito e moglie. Dopo il crollo, i vigili del fuoco hanno lavorato per domare l’incendio e per recuperare i corpi dei due anziani che erano in casa al momento dell’esplosione.

Esplosione causata da una bombola di gas

Secondo quanto apprende LaPresse, l’esplosione sarebbe stata causata da una bombola di gas. L’edificio è in via Oberdan e i vigili del fuoco stanno ancora lavorando.