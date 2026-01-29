Belluno, biglietto rincarato per le Olimpiadi: 11enne lasciato a piedi dal bus. Sospeso l’autista

Prende il bus per tornare a casa dopo scuola ma non sa che il biglietto è salito da 2,5 a 10 euro per le Olimpiadi di Milano Cortina e l’autista lo fa scendere, costringendolo a tornare a piedi percorrendo 6 km nella neve con temperature sotto zero. È quanto accaduto a un bambino di 11 anni di Vodo di Cadore, nel cuore delle Dolomiti in provincia di Belluno, a circa 20 chilometri dalla località olimpica di Cortina d’Ampezzo. La famiglia ha denunciato il tutto alla Procura.

I fatti

Il bambino frequenta la prima media in una scuola nella vicina San Vito di Cadore, e martedì scorso, dopo il corso di musica, intorno alle 16.40 ha preso l’autobus di Dolomiti Bus per rientrare a casa. Una soluzione che adotta saltuariamente, in quanto spesso sono i genitori che lo accompagnano e vanno a prenderlo a scuola. Il ragazzino aveva con sé un carnet di biglietti per la tratta, acquistato dalla madre a settembre al prezzo di 2,50 euro l’uno. Salito a bordo del bus, racconta a LaPresse Chiara Balbinot, avvocato e nonna del ragazzino, “l’autista ha staccato un biglietto e gli ha chiesto 10 euro in contanti“, prezzo maggiorato in concomitanza con le Olimpiadi di Milano-Cortina su tutta la tratta, anche per i residenti. “Il bambino non aveva i 10 euro e l’autista, per tutta risposta, gli ha detto che doveva tornare a casa a piedi e l’ha fatto scendere dal mezzo“. Con la temperatura sotto lo zero e la neve in strada, il bambino ha quindi percorso 6 km a piedi per tornare a casa. “È arrivato in uno stato di ipotermia – racconta la nonna – aveva piedi e gambe fradici. Abbiamo deciso di denunciare il tutto alla Procura di Belluno. Oggi siamo stati contattati due volte dall’azienda, che si è scusata. Fa piacere, ma la denuncia è depositata e farà il suo corso“.

Dolomiti Bus: autista sospeso, in corso verifiche

Dolomiti Bus, in una nota, ha comunicato che è stato sospeso l’autista dell’autobus che ha fatto scendere il bambino di 11 anni dal mezzo. “In relazione all’episodio segnalato in data odierna, Dolomiti Bus esprime anzitutto sollievo avendo appreso dalla famiglia del bambino che per lui non ci sono state serie conseguenze e sta bene. La corsa in questione è stata effettuata a seguito di regolare autorizzazione dall’azienda La Linea S.p.A. alla quale Dolomiti Bus, titolare del contratto di servizio principale, ha immediatamente esteso la contestazione e chiesto chiarimenti. La società che ha effettuato il servizio ha comunicato di aver avviato degli approfondimenti e che il conducente interessato, suo dipendente, è stato prudenzialmente sospeso dal servizio“, ha reso noto l’azienda. “Dolomiti Bus, costantemente impegnata a garantire i più elevati standard di sicurezza e tutela dei passeggeri, ha essa stessa attivato una commissione per il rigoroso accertamento dei fatti accaduti. I mezzi in servizio sono dotati di impianti di videosorveglianza e le relative registrazioni potranno essere utilizzate per l’accertamento dei fatti. Ulteriori elementi potranno essere forniti in ragione degli accertamenti in corso”, conclude la nota.