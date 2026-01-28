Torino, morta la 65enne ferita dal figlio con una pistola sparachiodi

È morta Luciana Cat-Berro, la 65enne ferita dal figlio con una pistola sparachiodi nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio. La donna, ricoverata all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, è deceduta nel tardo pomeriggio di ieri, a causa della gravità delle ferite riportate. L’aggressione era avvenuta nella sua abitazione a Caselle Torinese, in provincia di Torino. Il 40enne figlio della donna, Paolo Ferri, è stato arrestato dai Carabinieri di Venaria per tentato omicidio, accusa che diventa ora di omicidio.

Il gesto al culmine di una lite

Dopo l’ennesima lite con la madre, l’uomo, titolare di un’azienda agricola, avrebbe afferrato una pistola sparachiodi e colpito la donna alla testa. I fatti sarebbero avvenuti intorno alle 3 della notte. All’arrivo dei soccorritori, allertati dallo stesso uomo, la donna è stata trovata in casa in fin di vita, con gravissime ferite. Sul posto è intervenuto il personale del 118 di Azienda Zero: l’equipe dell’ambulanza ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite anche durante il trasporto in ospedale. La signora è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Giovanni Bosco. L’aggressione sarebbe avvenuta al termine di una discussione per motivi ancora in corso di accertamento. I carabinieri di Venaria stanno inoltre esaminando un messaggio audio che l’indagato avrebbe inviato a un conoscente alcune ore prima dei fatti, nel quale avrebbe lasciato intendere l’intenzione di fare del male alla madre.